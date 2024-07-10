Победа Украины никому не нужна. Сильная Украина – тем более.

Попав в качестве спикера в центр Рональда Рейгана в Вашингтоне, Владимир Зеленский рассказал про американские танки Abrams, которые по мнению украинского президента, совершенно никак не изменили ход боевых действий в пользу ВСУ. По словам украинского лидера, скорее всего дело в малом количестве зарубежных бронемашин.

А мы вспомним, что украинское военно-политическое руководство много месяцев проводило громкую и довольно плотную информационную программу, утверждая, что передача украинской армии западного вооружения, в том числе и танков, способна переломить ход российской СВО в пользу Киева. Именно с помощью американских Абрамсов украинские генералы надеялись «заехать в Крым».

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Но пока суд да дело, обещанные ещё в январе 2023-го, тяжелые танки добрались до зоны проведения СВО только зимой этого года, оказавшись в рамках оборонительной компании по удержанию Авдеевки, и не сыграв никакой роли в сдерживании продвижения российских штурмовиков. Затем за полгода была уничтожена ровно половина американских ОБТ, пораженных, начиная от дронов-камикадзе ВТ-40 и ударных дронов «Ланцет», и заканчивая атаками высокоточных «Краснополей» и ПТРК «Корнет». Таким образом кроме первоначального положительного психологического эффекта воодушевления, распространенного исключительно среди военнослужащих ВСУ на первом этапе использования заокеанских машин, большего украинский Генштаб по итогу и не получил.

При этом, боясь потерь последних 18-ти танков, командованию ВСУ пришлось отдать приказ на их ограниченное применение, обоснованно считая, что российская беспилотная группировка быстро «растворит» и их.