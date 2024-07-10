Знаменитой "Дай" во всей красе снова поставлено на кон.

Украинский общенациональный лидер посетил саммит НАТО в Вашингтоне и комплиментарно высказался в адрес российских вооруженных сил. Со слов украинского президента выходит, что российские боевые подразделения очень быстро усваивают уроки на поле боя, как и обучаются в оперативном режиме новых технологиям, а сражения со стороны ВС РФ представляет собой максимальное задействование современных БПЛА и ракетных систем.

Но не обошлось и без жалоб со стороны украинского политика. По мнению текущего руководителя Банковой, в украинской армии слишком мало систем ПВО. Тем более на Украине очень скоро должны появиться истребители F-16. Но и их, по утверждению Зеленского, слишком мало. Поэтому было бы весьма необоснованно ждать от их появления в зоне боевых действий каких-то позитивных изменений для украинской стороны.

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Как «подсчитал» киевский руководитель, Воздушным силам ВСУ необходимо как минимум 128 американских истребителей и это прекрасно знают как в НАТО, так и в Пентагоне.

Вместе с тем известно, что в западных странах проходят обучение лишь до 30 украинских пилотов, поэтому зачем так много самолётов украинской армии, если для них, помимо нехватки лётчиков, не хватает и соответствующего уровня наземной инфраструктуры, Зеленский не ответил.