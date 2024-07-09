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Madarator
ВСУ собираются сбивать беспилотники с помощью двухместных дельталетов
История со спортивно-тренировочным Як-52 повторяется, где в качестве "крупнокалиберной и скорострельной" пушки используется человек-стрелок с автоматом.

   Бесчисленные бензиновые «Орланы» вместе с электрическими ZALA и Supercam продолжают наводить аэробаллистические «Искандеры» и другие наименования российских ракет, украинское командование пришло к выводу, о невозможности борьбы с российскими дронами классическими средствами, в виде дорогостоящих зенитных ракет, и неэффективного огня крупнокалиберных пулеметов, что необходимо искать альтернативные варианты.


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Классический дельталёт с неубирающимся шасси. Источник изображения: sputnik.by


   Например, в одной из украинских соцсетей появились видеокадры, где дроны перехватываются при помощи так называемых дельталётов – лёгких воздушных аппаратов. В двухместной версии которых один из военнослужащих пилот, а другой – стрелок с ручным вооружением. Ранее в ВСУ использовали в качестве воздушного «эрзац-ПВО» спортивно-тренировочный самолет Як-52, где так же вместо летчика-инструктора в воздух поднимался стрелок с пулеметом.

   Последние варианты командованием ВСУ рассматриваются практически как жесты отчаяния, но иного выбора до появления массовых решений на основе специализированных установок для борьбы конкретно с дронами, у генералов украинского ПВО нет.

#борьба с беспилотниками #борьба с дронами #борьба против дронов #борьба с дронами при помощи дельталета
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