История со спортивно-тренировочным Як-52 повторяется, где в качестве "крупнокалиберной и скорострельной" пушки используется человек-стрелок с автоматом.

Бесчисленные бензиновые «Орланы» вместе с электрическими ZALA и Supercam продолжают наводить аэробаллистические «Искандеры» и другие наименования российских ракет, украинское командование пришло к выводу, о невозможности борьбы с российскими дронами классическими средствами, в виде дорогостоящих зенитных ракет, и неэффективного огня крупнокалиберных пулеметов, что необходимо искать альтернативные варианты.





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Классический дельталёт с неубирающимся шасси. Источник изображения: sputnik.by





Например, в одной из украинских соцсетей появились видеокадры, где дроны перехватываются при помощи так называемых дельталётов – лёгких воздушных аппаратов. В двухместной версии которых один из военнослужащих пилот, а другой – стрелок с ручным вооружением. Ранее в ВСУ использовали в качестве воздушного «эрзац-ПВО» спортивно-тренировочный самолет Як-52, где так же вместо летчика-инструктора в воздух поднимался стрелок с пулеметом.

Последние варианты командованием ВСУ рассматриваются практически как жесты отчаяния, но иного выбора до появления массовых решений на основе специализированных установок для борьбы конкретно с дронами, у генералов украинского ПВО нет.