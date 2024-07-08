Оказались бессильны и толстая шкура американского танка, и дополнительная интеграция динамической защиты ARAT, специально разработанная для стойкости зарубежного ОБТ.

Украинское военное руководство и западные союзники Киева пришли к выводу, что оставшиеся 18 тяжелых боевых машин могут быть потеряны очень скоро, если дополнительно не озаботиться какого-либо рода защитой. Например, обшить танк так называемыми динамическими блоками, благо последние существуют и для ОБТ американской армии. Речь идёт об родной реактивной броне ARAT – расшифровываемой как Abrams Reactive Armor Tiles.





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Правда сегодняшний случай заставит усомниться и в пользе последней, так как использование десятка fpv-дронов с кумулятивными боеприпасами всё равно не гарантирует 62-тонной бронированной машине долгую и счастливую жизнь на передовой. Лишний раз убедиться в этом помогают кадры объективного контроля с «нашлемных камер» ударных ДБЛА и полевых воздушных дронов-разведчиков ВС РФ.

Соответствующее видео появилось в ТГ-канале «Военный осведомитель», где сообщается, что украинская пехота при непосредственной огневой поддержке танка Abrams решила перейти в атаку в населённом пункте Волчье вблизи Очеретино. По результату этого боя украинским штурмовикам пришлось отойти, как и экипажу зарубежной бронетехники.





Кадры финального разгрома Абрамса.





Раскадровка боя показывает, как первый fpv-дрон заставил украинский танк «хромать», повредив ходовую часть, а ОБТ по понятным причинам был вынужден сменить позицию. Но танк повторно выследили. И уже на месте временной стоянки дело завершили, заставив примерно с 10-ым ударом российских дронов-камикадзе танк пылать, вызвав детонацию боекомплекта после прилёта в забашенное пространство. После пожара даже эвакуация остова боевой машины не гарантирует последующей «боеспособности».

Новость о том, что российская СВО – далеко не лучшая реклама для бронетехники Пентагона, опубликовал и портал MWM.