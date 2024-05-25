Странно, что добрые дяди из Пентагона допустили такое "самоуправство" над американской бронетехникой.

По первоначальной задумке «мудрецов» из Пентагона, передавая Украине роту танков Abrams M1, генералы США ожидали увидеть победную поступь американской бронетехники по брусчатке Севастополя. Но стило дождаться первых итогов крайне неудачно проведенного украинского контрнаступления, видимого стороннему наблюдателю уже к концу июня 2023 года, военные аналитики решили «подсказать» тем самым ястребам, что никаких побед ожидать не стоит. Поэтому вместо бравых докладов о достижениях американского танкопрома в запорожских степях, украинцам вообще запретили каким-либо образом задействовать эти ОБТ в боях.

И как оказалось, это была вполне здравая мысль: появившись из-за критической ситуации только лишь во время авдеевской наступательной операции в феврале, первые Абрамсы дружно запылали под Бердычами, лишенные актуальной защиты против ударных дронов. Причем дело дошло до того, что отчего-то уверенные в их неуязвимости, первые комплекты Абрамсов шли в бой абсолютно «голыми»: ведь по последнему стандарту американской армии, каждый из танков должен быть оборудован блоками динамической защиты XM19 ARAT 1 или новее. Опубликовал соответствующие кадры ТГ-канал «Lostarmour».

реклама









И вот спустя три месяца, сначала до украинских командиров, а потом и до их американских кураторов «дошло», что танк – это не только средство доминирования, но и обычный «бронированный сарай», если его пускать в бой без дополнительного оснащения и соответствующего боевого обеспечения. Абрамсы стали снаряжать блоками динамической защиты, а уже под конец мая увидели свет фотографии этих танков, оснащенных так называемыми «Мангалами». Что интересно, моду на такой тип защиты установили российские войска.





Т-72Б3 в "правильном противодронном обвесе": хорошо видны блоки ДЗ на козырьке. Причем эта доводка "до ума" - полностью выполнена собственными силами полевых рембатов РФ. Фото: Военный осведомитель







Просмотрев свежие фото американской тяжелой бронемашины, прокомментировал изображения с M1A1SA и редакционный совет ТГ-канала «Военный осведомитель», когда было указано на ошибки украинских рембатов, занимавшихся переоборудованием американского ОБТ, доведенного до «раннего стандарта» защиты российских танков. Так называемый «Мангал» в исполнении украинских инженеров, лишь неудачная копия противодронной защиты российских боевых машин.