Может этого самого и добивается Киев, в надежде "ускорить" вожделенные поставки F-16?

Скорость нанесения ракетных и беспилотных атак ВС РФ и их отличная эффективность по военной инфраструктуре украинского государства с самой высокой вероятностью могут привести лишь к одному самому очевидному исходу: полному уничтожению украинской армейской авиации. Такого мнения военный блогер Дэвид Экс в специальном материале для издания Telegraph.

Обозреватель считает, что три дня непрерывных ударов по украинским аэродромам привели к тому, что Воздушные силы ВСУ лишились как минимум пяти ударных самолётов и одного вертолёта, что вызвало слишком бурное волнение в рядах украинского военно-политического руководства.

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Как выразился Экс, теперь украинские авиаторы со своим явно недостаточным количеством самолётов – это «маленькие» и «побитые» силы армейской авиации.

При этом журналист объяснил и тактическую схему российских ударов, когда первым номером работу выполняют беспилотные разведчики. После чего в самый короткий промежуток времени аэродромы «посещают» различные версии оперативно-тактических ракет семейства «Искандер». Обычно это модификации 9М723К5 с кассетной боевой частью и 9М723-1Ф соответственно с фугасной.





Французский Мираж. Источник изображения: Дефенс Экспресс







Подытожил западный журналист свою публикацию тем, что события первых дней недели это ничто иное, как слишком явный сигнал Вашингтону и Брюсселю, «обещающим» в самое ближайшее время передать украинской армии и её пилотам истребители – американский F-16 и французский Mirage 2000.

Поэтому стоит ли удивляться, что только в первые дни появления этой зарубежной авиационной техники на аэродромах Украины они будут уничтожены первым делом.