Не ждут Украину и в НАТО, отказывая Киеву из-за опутывания всего украинского государства коррупцией.

Пока украинские политики громогласно объявляют о желании влиться в составе своего национального государства в одну большую общеевропейскую семью, в том самом ЕС, в частности странах с крупнейшими экономиками, несогласных с потенциальным присоединением Украины к европейскому объединению больше, чем сторонников. Соответствующие результаты майского опроса были опубликованы Европейским советом по международным отношениям.

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Больше всего отказывающихся видеть Украину в ЕС в ФРГ (54% оппонентов), во Франции, Италии. Не поддерживают европейские устремления Украины граждане Греции, Болгарии и Чехии.

За европейский выбор для Украины – Швеция, Португалия, Испания, Польша, Нидерланды и Эстония. Все эти страны никак не относятся к экономическим флагманам.

Противники присоединения Украины к ЕС в европейском сообществе.

Кроме того, опрос проводился и по гипотетическим переговорам между Москвой и Киевом. В Берлине, Париже и Риме больше всех хотят повлиять на Украину в её устремлениях помириться с РФ.

Опрос за гипотетические переговоры с Россией.

За продолжение российской СВО и оказание помощи Киеву выступают жители Эстонии, Нидерландов, Польши, Испании, Португалии и Швеции. То есть те страны, которые наименее плотно помогают украинской армии, за исключением разве что Польши.