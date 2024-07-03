Соответствующие защитные работы включали в себя установку дополнительных противодронных экранов и блоков "реактивной брони".

Украинская укрепленная позиция сильно мешала выполнению успешных боевых задач российской пехотой и для её подавления был направлен танк одного из мотострелковых подразделений армейской группировки «Центр». Боевая машина подобралась к местному узлу украинской обороны на расстояние в 800 метров и провела серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами ЗОФ26.

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Плотная защита пушки и башни модернизированного Т-72Б3М блоками динамической защиты – "Реликтом" и "Контактом". Источник изображения: forum.warthunder.ru





Огонь вёлся с бронеединицы Т-72Б3М обр. 2022 или обр. 2023 годов, так как область так называемой маски гладкоствольного 125-мм танкового орудия была надёжно прикрыта блоками «реактивной брони», а самые уязвимые для дронов-камикадзе ВСУ векторы атак были дополнительно усилены противодронными экранами. Что довольно положительно сыграло на живучести ОБТ во время этой боевой миссии. Плюс на корпус боевой единицы смонтировали блоки подавления электронной начинки ударных БПЛА.









Так, в момент выдвижения на боевую позицию для стрельбы один за другим в корпус танка начали врезаться украинские fpv-дроны, часть из которых попросту не долетала из-за эффективного воздействия забивающих каналы свези между операторами украинских птиц потоков данных с российских мобильных РЭБ, интегрированных в блоки радиоэлектронного подавления. Для срыва атаки военнослужащие ВСУ так же использовали огонь 120-мм минами, выпущенными из миномётной установки 2Б11. Но все эти меры даже в своей сумме не возымели действий и отечественный танковый экипаж удачно отстрелявшись и выполнив по итогу боевую задачу, вернулся в расположение ВС РФ.