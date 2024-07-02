Нарисованные самолёты увы не помогли обмануть модернизированные "Искандеры"

Отставной спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат своим сообщением в соцсети подтвердил результативный удар несколькими ракетами 9М723К по украинскому военному аэродрому Миргород в Полтавской области. Именно прилёт начинённых кассетными суббоеприпасами «Искандер-К» привёл к заметным потерям среди Воздушных сил ВСУ. Как уточнил экс-офицер в чине полковника, атака не обошлась без урона и в технике.





реклама





И хотя Игнат не стал делиться подробностями, за него это сделали российские ТГ-каналы, насчитавшие как минимум четыре уничтоженных украинских истребителя Су-27 и два точно таких же самолёта поврежденных осколками, отправленные на ремонт ранее.

Что очень интересно, самонадеянные украинские командиры пытались избежать потерь, изобразив на земной поверхности аэродрома силуэты самолётов, но разрешающую способность высокочувствительных сенсоров российской спутниковой группировки обмануть не удалось.

Теперь в среде украинских военблогеров идёт отчаянный спор кто виноват и что делать.

Хотя делать что-то уже поздно: российский ОПК вышел на новый уровень производства боеприпасов, в том числе дальнобойных и высокоточных, о чем пишет довольно активно иностранная пресса.