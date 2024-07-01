Теперь следует ожидать кратного повышения эффективности отечественных комплексов РЭБ и их "активных аналогов" из линейки российских систем ЗРК.

При неизвестных обстоятельствах российским военным инженерам оказался доступным корпус дальнобойной и высокоточной ракеты ATACMS американского производства со всем внутренним содержимым, носящим в ряде образцов модуля сверхсекретный характер. Получение в свои руки управляемых дистанционно агрегатов высокотехнологичного образца, позволит отечественным специалистам ознакомиться не только с внутренним содержимым, но и в кратчайшие сроки выведать уязвимые особенности электронной начинки. А в качестве доступной ответной меры сделать дополнительную реконфигурацию наземных комплексов ЗРК российской армии, кратно повышающих потенциальные возможности перехвата зарубежных ракет. С такой точкой зрения ознакомил редакцию российской «Ленты» отставной полковник Виктор Литовкин.





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Действующий военный эксперт именно так прокомментировал сегодняшний факт получения американской ракеты и её «препарирование» под камерами, которое появилось доступным для просмотра в мировой Сети.









Источник изображения: Рамблер





Как сказал Литовкин, теперь шансы на то, что ракета, запущенная с украинских позиций, будет промахиваться и бить в молоко, после определенных мер воздействия российской стороны, кратно выше, чем до момента получения внутреннего содержимого ракеты.

Кроме этого, ознакомившись с системой наведения и коррекции полёта, соответствующие изменения будут внесены в блоки управления российских ЗРК, программный код которых будет переписан и дополнен с учётом новой особо важной информации. После этого следует ожидать повышение процента удачных перехватов «украинских» АТАКаМСов.









И, наконец, плотный реверсинжиниринг позволит проникнуть российским инженерам-конструкторам в область тайн американского ракетостроения, точнее боеприпасов класса «земля-земля», узнав тип металла или сплавов, выяснить плюсы и уязвимости представленного образца, что невероятно редкая удача для отечественных военных специалистов.