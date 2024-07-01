На проект было потрачено около 500 млн. долларов, но из-за ошибки в центральном процессоре произошёл критический сбой, приведя к краху всю систему.

Ракета-носитель Tianlong-3 не прошла режим испытаний, совершив аварийное падение в местных горах. Как рассказала пресс-служба китайской компании Space Pioneer, придумавшей стартовую ракетную платформу, проблема, потянувшая за собой критический сбой, заключалась в ненадлежащей схеме работы «бортового компьютера».





реклама



Источник изображения: U.S Marine Corps / Lance Cpl. Jacob A. Farbo







В материале указывается, что вычислительный электронный блок внезапно отказал, полностью отключившись и прекратив нормальную работу, архиважную для планового полёта. После чего никем и ничем не управляемая ракета смогла пролететь всего 1500 метров, стартовав с испытательной площадки. Известно, что головная платформа, откуда ракета вылетела, находится в населённом пункте Гуньи китайской провинции Хэнань.

Сообщается, что ракета перешла в стадию неконтролируемого полёта и затем последовавшего резкого падения в 10:43 по московскому времени. По результату инцидента разрушений на земной поверхности не зафиксировано.

Соответствующее видео опубликовал ТГ-канал «Brief».