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Madarator
Китайская ракета-носитель Tianlong-3 рухнула в гористой местности во время испытаний
На проект было потрачено около 500 млн. долларов, но из-за ошибки в центральном процессоре произошёл критический сбой, приведя к краху всю систему.

   Ракета-носитель Tianlong-3 не прошла режим испытаний, совершив аварийное падение в местных горах. Как рассказала пресс-служба китайской компании Space Pioneer, придумавшей стартовую ракетную платформу, проблема, потянувшая за собой критический сбой, заключалась в ненадлежащей схеме работы «бортового компьютера».  


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Источник изображения: U.S Marine Corps / Lance Cpl. Jacob A. Farbo


   В материале указывается, что вычислительный электронный блок внезапно отказал, полностью отключившись и прекратив нормальную работу, архиважную для планового полёта. После чего никем и ничем не управляемая ракета смогла пролететь всего 1500 метров, стартовав с испытательной площадки. Известно, что головная платформа, откуда ракета вылетела, находится в населённом пункте Гуньи китайской провинции Хэнань.

   Сообщается, что ракета перешла в стадию неконтролируемого полёта и затем последовавшего резкого падения в 10:43 по московскому времени. По результату инцидента разрушений на земной поверхности не зафиксировано.

   Соответствующее видео опубликовал ТГ-канал «Brief».  

#tianlong-3
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