Качество и скорость подготовки отечественных операторов дронов теперь вырастут ещё больше.

Учебные помещения МО РФ стали получать большими партиями VR-тренажеры с многофункциональным оснащением. Соответствующее оборудование необходимо для учебного процесса операторов беспилотных машин воздушного класса. Как заявили в ТАСС, разработкой и созданием специализированных шлемов «Небо-22» занимались действующие бойцы-операторы дронов и инженеры коммерческой компании.

По словам сотрудника фирмы Вячеслава Тимофеева, в «электронные мозги» учебного модуля заложено 25 различных обучающих программ, включающих в себя режимы полёта для различных по функционалу беспилотных воздушных систем.

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К базовым программам относятся учебные классы по взлёту и посадке, транспортировке и сбросу груза, проведению разведывательных миссий и проведение ударных боевых эпизодов. Есть и уроки по борьбе с противодействием РЭБ.









И как выразил личное мнение Тимофеев, этот шлем – лучшая такого рода разработка в мире.

А обновление текущего года включает в себя так называемый конструктор ДПЛА, позволяющий самостоятельно «сформировать» дрон с необходимыми тактико-техническими свойствами и обучить оператора управлению «кастомной птицей».

Практически все без исключения шлемы получили встроенную карту реальной местности из зоны боёв. На таком виртуальном пространстве есть дома, леса, водоёмы и иные физические объекты, существующие в реальности. В будущем такая опция позволит сэкономить время для подготовки к настоящему бою.

Данный тренажер активно используется уже на передовой российской СВО.