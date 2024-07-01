Даже находясь на удалении от бомбы за 1 километр можно получить контузию.

Боеприпасы из класса бомб-планеров ФАБ-3000 слишком разрушительны для армейской инфраструктуры ВСУ. Такой точки зрения придерживается военный аналитик Александр Меркурис на ютьюб-подкасте Duran.

По мнению англичанина, размеры ФАБ-3000 воистину гигантские, когда крупноразмерный боевой агрегат весом около 3 тонн, вполне достаточен для превращения в бетонную труху самых крепких инженерных сооружений оборонительного плана, задействованных со стороны ВСУ.

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Меркурис заявил, что прилёта одного такого боеприпаса хватит вполне, чтобы стратегическая или военная инфраструктура ушла в небытие. Причем обширное осколочное поле и мощная ударная волна настолько велики, что их усилий с избытком хватает не только на разрушение «неживых позиций», но и на физический ущерб для личного состава, находящегося за пределами 200-метровой зоны точки прилёта.









Тем более теперь планирующие бомбы самого крупного калибра используются не только на харьковском операционном направлении, рядом с госграницей России и Украины, но и добрались в глубину Донбасса, уничтожая позиции ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородского).