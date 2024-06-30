Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ВКС РФ стали использовать ФАБ-3000 на Донецком направлении и поразили командный пункт в Нью-Йорке
Кажется у украинского Генштаба добавился ещё один значимый повод для сильной головной боли.

   Кажется, что слишком долгие попытки украинских политиков добиться помощи для своей терпящей ежечасное бедствие от ошеломляющего боевого эффекта «умных бомб» ВКС РФ украинской армии, скоро станут практически бесполезными на фоне роста случаев боевого применения планирующих боеприпасов сверхбольшого калибра. Теперь вместо приграничных сражений, происходящих на стыке Белгородской и Харьковской областей соответственно России и Украины, куда постоянно в расположение ВСУ прилетают бомбы от ФАБ-250 и до той самой «супербомбы» ФАБ-3000, добавилось и новое для многотонного авиационного боеприпаса донецкое операционное направление. Первые случаи применения последнего отечественного «чудо-оружия» зафиксировали беспристрастные длиннофокусные модули цифровой разведки российского БПЛА, по такому случаю поднявшегося заметно выше обычного, чтобы его не задела слишком мощная ударная волна отечественного ФАБа.


реклама


    Соответствующие кадры, как осколочное поле и масштабная взрывная волна буквально разносят сооружение, где сосредоточились командные чины ВСУ, будучи в полной уверенности в своей безопасности, разместил ТГ-канал «Изнанка».


Воздушная разведка фиксирует плотный объемный взрыв ФАБ-3000 в Нью-Йорке (Новгородском). Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка".


   На черно-белых кадрах объективного контроля заметно, как большая бомба-планер «навестила» командный пункт 1-го механизированного батальона ВСУ 41-й ОМБр в украинском Нью-Йорке (бывшем Новгородском). Весьма небезосновательно в комментариях утверждается, что здание после удара восстановлению не подлежит.



   А мы вспомним, что ФАБ-3000 первый раз «засветились» во время будничной инспекции ещё прошлого министра обороны Сергея Шойгу на одном из нижегородских предприятий ОПК. А уже буквально 2 недели тому назад мощные средства воздушной поддержки «прошлись» по позициям ВСУ в харьковских Липцах и округе Волчанска.

#фаб-3000 #фаб-3000 с умпк #нью-йорк (новгородское) #фаб-3000м-54 #уничтожение пункта управления всу #фаб-3000 м54
3
Показать комментарии (3)
Аналитик Вейхерт заявил, что российские ФАБ-3000 предназначены для "перемалывания" украинской ПВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
7
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
7
Новая китайская супер-сим-карта оснащается встроенным процессором и увеличенным объёмом памяти
5
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
2
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
4
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
11
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
4
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Американский беспилотник MQ-1C Grey Eagle вместе с ракетным вооружением упал в Сирии
2
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
5
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
1
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
11
Российский "Искандер" уничтожил украинскую С-300 в поле под Одессой
1
В России испытали импортозамещающую машину для проведения взрывных работ
+

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
15
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
33
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
165
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
7
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
11
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
4
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
+

Сейчас обсуждают

Байден
12:45
Услуга переоборудования 100к, а силовой агрегат и батарея 1000к
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
Владимир
12:41
Инфу так подаете, можно подумать из польши бегут в страны снг))).
Lidovky: Польша и страны Прибалтики буквально хотят отгородиться от РФ железным занавесом
goremyka1949
12:40
У нас в России места полно. Теслу к нам хочу. Столько рабочих мест.
Рядом с электромобильным заводом Tesla в Берлине нашли 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой
Klaus Schmidt
12:39
Терпила это не оскорбление. Терпила это призвание....
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
Klaus Schmidt
12:38
Терпила это не оскорбление. Терпила это призвание....это я о бывшей великой державе
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
Игорь Полищук
12:36
Ну молодцы и отправить все правительство на нем в северную корею
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
glavhyilo
12:22
киев 3 миллиона дурик
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, ремейки Assassin's Creed не за горами
Star Up
12:17
ЯБЛОфон такой типа
Intel подтвердила выход графического процессора Arc Battlemage BMG-G31 с 32 ядрами Xe2
glavhyilo
12:13
самолёту трудно сбрасывать тяжёлые бомбы,там говорят что центровка нарушается тут же.БТР 14 тонн,вот и прикинь,а я в них как-то трудился бывало-он не маленький так.
ВКС РФ стали использовать ФАБ-3000 на Донецком направлении и поразили командный пункт в Нью-Йорке
corsi
12:12
Им лучше толчки драить и на панели стоять в Германии, чем за просроченного нарика в окопе дохнуть. Довели народ.
Годовой рост заработной платы в России установился на уровне 16%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем