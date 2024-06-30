Кажется у украинского Генштаба добавился ещё один значимый повод для сильной головной боли.

Кажется, что слишком долгие попытки украинских политиков добиться помощи для своей терпящей ежечасное бедствие от ошеломляющего боевого эффекта «умных бомб» ВКС РФ украинской армии, скоро станут практически бесполезными на фоне роста случаев боевого применения планирующих боеприпасов сверхбольшого калибра. Теперь вместо приграничных сражений, происходящих на стыке Белгородской и Харьковской областей соответственно России и Украины, куда постоянно в расположение ВСУ прилетают бомбы от ФАБ-250 и до той самой «супербомбы» ФАБ-3000, добавилось и новое для многотонного авиационного боеприпаса донецкое операционное направление. Первые случаи применения последнего отечественного «чудо-оружия» зафиксировали беспристрастные длиннофокусные модули цифровой разведки российского БПЛА, по такому случаю поднявшегося заметно выше обычного, чтобы его не задела слишком мощная ударная волна отечественного ФАБа.





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Соответствующие кадры, как осколочное поле и масштабная взрывная волна буквально разносят сооружение, где сосредоточились командные чины ВСУ, будучи в полной уверенности в своей безопасности, разместил ТГ-канал «Изнанка».





Воздушная разведка фиксирует плотный объемный взрыв ФАБ-3000 в Нью-Йорке (Новгородском). Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка".







На черно-белых кадрах объективного контроля заметно, как большая бомба-планер «навестила» командный пункт 1-го механизированного батальона ВСУ 41-й ОМБр в украинском Нью-Йорке (бывшем Новгородском). Весьма небезосновательно в комментариях утверждается, что здание после удара восстановлению не подлежит.









А мы вспомним, что ФАБ-3000 первый раз «засветились» во время будничной инспекции ещё прошлого министра обороны Сергея Шойгу на одном из нижегородских предприятий ОПК. А уже буквально 2 недели тому назад мощные средства воздушной поддержки «прошлись» по позициям ВСУ в харьковских Липцах и округе Волчанска.