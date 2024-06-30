Сбивать или не сбивать, вот в чём вопрос.

Государства, входящие в военно-политический альянс НАТО, считают, что российская армия очень скоро перестанет закрывать глаза на полёты беспилотных разведчиков организации в акватории Чёрного моря, проходящих рядом с крымским побережьем. В этом случае с большой вероятностью ВКС РФ или наземное ПВО предпримут меры военного воздействия против БПЛА альянса. Об опасениях Брюсселя и Вашингтона рассказал военный аналитик из Британии – Александр Меркурис.

К концу июня большинство участников НАТО полагают, что осталось совсем мало времени до того момента, как первые разведывательные дрона США и их союзников будут сбиваться в районе Чёрного моря ВС РФ.

реклама

Поэтому стоит ожидать, что «гарантии безопасности» Москвы в отношении беспилотной авиации западного военного блока перестали быть актуальными.









Ещё больше подогревает вероятность такого исхода внезапное распоряжение от нового главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова, поручившего Генштабу предоставить идеи по оперативной реакции на американские разведывательные дроны, совершающие полёты в районе Чёрного моря.

По мнению российской стороны, «птицы» США собирают целенаправленно информацию о положении позиций российской армии в Крыму, сразу после чего пересылают выявленные координаты украинским войскам, использующим западное вооружение для ударов по военным базам на территории РФ.

Особенно очень часто рядом с Крымом появлялся стратегический разведывательный БЛА американской армии – RQ-4B Global Hawk.