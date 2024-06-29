Как выразилась военная чиновница, нет никаких нарушений международного права

Пентагон продолжит направлять в акваторию Чёрного моря свои разведывательные БПЛА. Об этом прямо на пресс-конференции высказалась зампред Пентагона Сабрина Сингх, о чем узнали журналисты РИА Новости. Как выразилась военная чиновница, нет никаких нарушений международного права в том, что воздушные средства американской армии появляются в пространстве и водах, где им не возбраняется появляться согласно международным договорам. Но при этом заместитель представителя военного ведомства США выразила свой отказ о мнении отечественного МО об полётах разведывательно-ударных «птицах» рядом с крымским побережьем.





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А тем временем российские спикеры от министерства обороны высказались, что военные наблюдатели зафиксировали рост числа полётов американских дронов-стратегов в акватории черноморского региона. Беспилотники США ведут радиоэлектронную и радиотехническую разведку, после чего передают в оперативном режиме координаты обнаруженных военных целей украинской армии, запускающей западные дальнобойные ракеты по территории Крыма.

Между тем по непонятным причинам в зоне, контролируемой американскими союзниками в Сирии, на земной поверхности был обнаружен поверженный ударный дрон MQ-1C Grey Eagle, вооруженный ракетами AGM-114 Hellfire и принадлежащий американской армии.