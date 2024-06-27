Правда под грозным названием скрывается обычный полицейский спецназ, который из-за сложной обстановки на передовой будет вынужден обороняться против танков и сокрушительного огня российской артиллерии.

Украинские генералы, зная не понаслышке о тяжелой ситуации на передовой и практически критической обстановке в округе полуокруженного Часового Яра, вынуждены были уговорить Владимира Зеленского ужесточить мобилизацию и отправить на поле боя украинских силовиков. Речь идёт о действующих сотрудниках департамента патрульной полиции, вынужденных отложить в сторону свистки и пистолеты и вооружиться автоматами и танками, в надежде выстоять во время массированных ударов российской стороны.

Новость о том, что украинское командование сформировало сводную бригаду особого назначения под грозным названием «Хищник», укомплектованную исключительно полицейскими, опубликовал ТГ-канал «Архангел спецназа».

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Как заявлено в сообщении, удерживать «Часик» направлена 2-я СбрСпН.

Как объясняют российские военкоры, как бы украинский Генштаб не назвал бригаду, переброска вчерашних полицейских вызвана трудной ситуацией с личным составом в украинской армии, из-за чего район Часов Яра будут стараться удержать силовики, имеющие лишь отдалённое представление об общевойсковых боях.

А тем временем украинские отставные офицеры уверены, что сдержать летний порыв российских сил на Донбассе будет дорого стоить ВСУ. Как запасной и лучший вариант тогда – это отступить. Но Владимир Зеленский, а следом за ним и главком украинской армии Александр Сырский, вряд ли пойдут на такой шаг, грозящий крупными политическими последствиями. Поэтому, как уверен Стариков, «южнодонецкого котла» украинским генералам не избежать.