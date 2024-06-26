Ну а если попытаться отступить, то западные партнёры сильно огорчатся. А потенциальные потери от котла поможет "исправить" жесткая мобилизация. Поэтому Киеву "особенно" переживать не стоит.

Необычную дилемму в самое ближайшее время придется решать высшему военно-политическому руководству Украины из-за сложной оперативной обстановки, возникшей в зоне боевых действий. В этом уверен отставной офицер службы контрразведки Олег Стариков. Бывший полковник провел беседу с украинским корреспондентом Василием Головановым, с которым поделился собственными мыслями о текущем незавидном положении украинской армии на южнодонецком участке, где каждый последующий шаг украинских генералов, не желающих признавать очевидное, с новым моментом времени приближает закономерный финал – окружение части местной группировки украинских сил.

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И хотя в публичном пространстве мало кто из официальных украинских спикеров или волонтёров дискутирует на тему усугубляющихся трудностей в районе южнодонецкого операционного направления, на самом деле запоздалое отступление на этом отрезке для ВСУ может обернуться скорым окружением с последующим вполне логичным захлопыванием огневого котла силами ВС России.

Тем временем другой бывший украинский военный, экс-офицер Роман Свитан, видит проблему для ВСУ не столько в бессмысленном удержании невыгодных позиций, сколько в отсутствии ресурсов – кадровых, дефицита вооружений и боеприпасов. Кроме того, успешный контроль за воздушным пространством силами ВКС РФ превращает с каждым новым днём боёв украинскую авиацию в исчезающий вид армейской поддержки ВСУ.