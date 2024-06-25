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Madarator
В Запорожье укрепрайон ВСУ за 1,3 миллиарда гривен оказался "уничтожен" обычным сильным дождем
Оказывается фортификация – далеко не сильная сторона ВСУ, впрочем как и "отсутствие" коррупции среди украинских чиновников.

   В мировой Сети, точнее в её украинском сегменте, появились кадры оборонительных позиций украинской армии, расположенных на территории, находящейся под контролем ВСУ в запорожском регионе. И хотя на строительство фортификационных позиций было потрачено только по официально заявленным данным как минимум 1,3 млрд. гривен, полевые укрепления пришли в полную негодность ещё до появления на горизонте российских штурмовиков с их массированной огневой поддержкой ВКС РФ и полевой артиллерии. Так вышло, предназначенные для сдерживания российской армии укрепленные позиции оказались полностью размыты обычным дождём, после чего часть того, что не удалось размыть не слишком-то обильными осадками, попросту обрушилась, оставив сегодняшнюю военную функциональность во вчерашнем дне.


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   Как уточняется в публикации, брустверы попросту рухнули на расстоянии в 0,7 км. А остальные полкилометра превратились в «оросительные каналы» с водой. Всё потому что при возведении группа украинских строителей «не знала», что возведение такого рода оборонительных порядков попросту невозможно без соответствующего дренажа для отвода излишней влаги.



    Достоверно известно, что отвечал за постройку инженерных сооружений местный руководитель военной администрации Иван Федоров, отчитавшийся о масштабности и «потужности»(мощности) всех произведенных строительных работ перед центральной киевской властью. Как уточнили в «Оборонке», по какой-то странной случайности все подряды общей стоимостью на 32 млн. долларов достались фирмам, напрямую подконтрольным главе Федорову.

#всу #запорожье
Источник: 3524745
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