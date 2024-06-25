Неожиданный маневр порядком удивил российскую сторону, но "отправиться на второй круг" украинским военным никто не дал.

Необычный военный курьез случился на необъятных просторах российской спецоперации на Украине в районе освобождённого ранее населённого пункта Очеретино.





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Немецкий тягач с украинским Т-72.





Именно в один из не самых своих удачных дней украинский тяжелый тягач немецкого производства – MAN HX81, совершил не вынужденную ничем и довольно грубую ошибку, и вместе с полностью боеспособным танком Т-64, помещенным на большой прицепной трейлер, остановился в аккурат рядом с оборонительной линией ВС России перед изумленными лицами солдат. Когда два украинских военнослужащих поняли, что пиксельная форма окруживших колёсную технику людей не очень-то и похожа на армейскую форму ВСУ, а гораздо ближе к форме одежды российских военнослужащих, было уже поздно. В результате практически мгновенных действий со стороны российских солдат украинский экипаж был блокирован, как и уничтожен украинский танк без единого выстрела со своей стороны.









О случае на передовой, в который было бы невозможно поверить, если б не опубликованные неопровержимые доказательства российской стороны, с кадрами с тех самых танкового тягача MAN HX81 германского производства и украинского танка Т-64БМ Булат, рассказал ТГ-канал Кирилла Федорова.









Об остановленном отечественными бойцами зарубежном тягаче известно, что этот восьмиколесный большой автомобиль первоначально предназначен для перевозки германских ОБТ. В качестве «пассажиров» обычно используются немецкие Leopard 2A7 принадлежности бундесвера. Последние должны располагаться на габаритных полуприцепах, специально предназначенных как раз для MAN HX81. Тягачи производит одно из многочисленны подразделений Rheinmetall, имеющих специализацию на военных грузовиках.









А тем временем руководство РейнМеталла отчиталось о рекордном внутреннем контракте, заключенном с немецким правительством на сумму в 8,5 млрд. долларов. Причем главная цель коммерческого документа обеспечить артиллерийскими снарядами германскую армию и ВСУ.