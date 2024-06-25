Объективный контроль БПЛА с записью видео как раз наглядно свидетельствует о поражении американской РСЗО на стартовой площадке.

Попытки обстрелять Крым и остаться безнаказанными, дорого обошлись артиллерийским украинским расчётам, решившим задействовать для ударов по российскому полуострову дальнобойные пусковые установки ракет оперативно-тактического класса ATACMS американского производства. В отечественном ТГ-канале «Херсонский вестник» появились кадры объективного контроля, зафиксированные на цифровой оптический модуль российского разведывательного БПЛА, заснявшего, как ракеты ВС России попали ровно в то место, где находились украинские экипажи дальнобойного американского ОТРК. Именно с этого квадрата местности с высокой вероятностью силы ВСУ запускали дальнобойные управляемые боеприпасы в направлении Крыма.





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В публикации ТГ-канала утверждается, что ответным огнём РСЗО 9К57 «Ураган», принадлежащим 8-му артполку 18-й общевойсковой армии, как раз и был накрыт предполагаемый район запуска. Записанные с воздуха кадры как раз наглядно показывают, что добраться до запасных позиций из расчётов ВСУ смогли не только лишь все. Об этом красноречиво свидетельствует мощная взрывная волна и вторичный взрыв, сопровождаемый множественной детонацией ещё не выпущенного боекомплекта ракет.





Источник фото: Белта





С наибольшей вероятностью Крым атаковали колёсные мобильные платформы HIMARS.

А мы вспомним, как 23 июня подразделения ВСУ выпустили по Крыму как минимум 5 ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Четыре ракеты удалось перехватить.









РСЗО «Ураган» представляет собой систему залпового ведения огня, стреляющую ракетами по 270 кг калибра 220-мм. Дальность залпа зависит от модификации артиллерийского боеприпаса.