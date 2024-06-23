Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Меркурис: Ракеты "Искандер" превосходят американские ATACMS сразу по нескольким пунктам
Именно поэтому Пентагон и американская армия в экстренном темпе стремятся заменить теряющую боевую эффективность ракету ОТРК на перспективную PrSM.

  Выпущенные из ракетного комплекса российские управляемые боеприпасы семейства «Искандер», намного эффективней в боевой составляющей американских ракет ATACMS, превосходя их сразу по множеству параметров. Речь идёт о практической невозможности сбить их текущими системами украинской ПВО и полётам по сложным отрезкам траектории. Такой точки зрения придерживается аналитик из Великобритании – Александр Меркурис.

   И если сравнивать внутреннее устройство и технологическую начинку «Искандеров» и ATACMS, то первые существенно сложнее в своем строении. Точность и осуществление сложных противозенитных маневров – вот их ключевые особенности, значительно мешающие украинским расчётам ПВО рассчитывать на их успешный перехват. Об этом заявляют ни кто-нибудь, а непосредственно сами украинские операторы установок ЗРК.

реклама

Старт ракеты Р-500. Источник фото: militaryrussia.ru


   А если рассматривать ATACMS, то это прямой привет из эпохи 70-х годов, когда устаревшая на нынешние времена американская ракетная система ещё была актуальной. Но прямо сейчас нанести урон российским войсковым подразделениям, успешно минуя их эшелонированную ПВО, редко когда представляется возможным. Следовательно, как считает Меркурис, атаковать российские позиции АТАКаМСами – дело неблагодарное и бесперспективное. Что в большинстве случаев в зоне боевых действий и наблюдается.

   А мы вспомним, что из ОТРК «Искандер» запускаются два типа ракет, как крылатые, так и баллистические. Последние – это наиболее мощные, пролетающие за одну минуту 120 км с максимальной дальностью в полтысячи километров.


   Причем российское командование может выбрать боевую начинку для ракеты. И для этого у него есть очень богатый выбор из восьми начинок. На самый крайний случай предусмотрено ядерное наполнение. Но даже без «атомной начинки» ударной мощи головной части достаточно, чтобы с минимальным отклонением выполнить боевую задачу на отлично, так как КВО на данный момент военного изделия составляет не более 5 метров.

   Ракеты «Искандеров» задействованы в основном для поражения скоплений бронированной техники и личного состава ВСУ, разрушения военных аэродромов и охраняющих украинское небо зенитных систем. И совсем недавно одна из Р-500 превратила в металлолом пусковую установку HIMARS.

#искандер-м #искандер #александр меркурис #искандер-к
+
Написать комментарий (0)
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Одесской области и применили ФАБ-3000 под Харьковом
Польша вновь поднимала в воздух истребители из-за активности российской авиации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
1
Гонконгская таможня перехватила контрабандиста с 596 процессорами, спрятанными в автомобиле Mercedes
+
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
1
Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
+
В России за три года удвоилось производство станков
9
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
3
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
Московские дилеры снижают цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили
2
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
6
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
2
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
«Тихий огонёк» для вашей души: уникальный руль Truck Control System для поклонников симуляторов дальнобойщика оценили в 600 долларов
1
Ростех показал испытания наземного дрона "Импульс-М", преодолевающего окопы и водные преграды
1
Недорогой и проверенный временем седан Toyota Vios из Азии теперь доступен в России
+
Новый Samsung Galaxy S24 с функциями ИИ стал хитом продаж
+
Смартфоны серии Redmi Note 14 готовятся к выходу
+
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
1
DARPA разрабатывает квантовый лазер, способный проникать сквозь туман
1
Итальянский стартап 9-Tech занимается переработкой солнечных панелей
+

Популярные статьи

Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
24
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
89
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
19
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
17
Мое мнение о Far Cry 5
5
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
35
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
6
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
12
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
4

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
15:19
Шишан ты винтиляторы под мамой не правильно прикрутил. Перекрути их так-же на табуретку - чтобы пердак охлаждать! 6 звезд поставить не могу, простите мастер, я в шаге от бана.
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Мимо
15:10
А нафига тебе деревоматериалы? Тебя жИ похоронят в пакете. В лучшем случае. Более вероятно, что будешь удобрять землю ридной неньки - хрюкраины, разлагаясь непогребённым. "Полищук... на волосатом моцо...
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Мимо
15:05
Зря ты не до конца озвучил. Ну ничего, я за тебя докончу - "... Дедушка Мороз.... педераст горбатый".
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Мимо
15:03
Так ты, продырявленный ухилят, не в германии сидишь, а в поляндии панам отсасываешь за толику малую.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Бoтo - Чaт
15:01
Вот и ладушки, вот и хорошо. (цэ)
ВС РФ сегодня утром нанесли удар «Калибрами» по месту подготовки лётного состава ВСУ
Мимо
15:00
Да пусть писает... Не надо прерывать мочеоборот в организме ципсы. Может его организм когда-нить адаптируется к постоянным ударам мочи в голову. А сдохнет, так и пёс с ним.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Мимо
14:56
А "вменяемые эксперты" - это упоротые хрюклы? Или западные гомосеки?
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Денис Савицкий
14:55
Вот это я понимаю, санкции дали толчок для развития китайских производителей.
Количество активных мобильных устройств от Huawei почти достигло 1 миллиарда — компания стала угрозой даже для китайских производителей
Мимо
14:55
Написало ципсошное существо с неопределённым гендером.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Мимо
14:54
Ты, падла заднеприводная, ещё за Арцах не ответила, чтобы вопросы тут задавать.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем