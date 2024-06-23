Именно поэтому Пентагон и американская армия в экстренном темпе стремятся заменить теряющую боевую эффективность ракету ОТРК на перспективную PrSM.

Выпущенные из ракетного комплекса российские управляемые боеприпасы семейства «Искандер», намного эффективней в боевой составляющей американских ракет ATACMS, превосходя их сразу по множеству параметров. Речь идёт о практической невозможности сбить их текущими системами украинской ПВО и полётам по сложным отрезкам траектории. Такой точки зрения придерживается аналитик из Великобритании – Александр Меркурис.

И если сравнивать внутреннее устройство и технологическую начинку «Искандеров» и ATACMS, то первые существенно сложнее в своем строении. Точность и осуществление сложных противозенитных маневров – вот их ключевые особенности, значительно мешающие украинским расчётам ПВО рассчитывать на их успешный перехват. Об этом заявляют ни кто-нибудь, а непосредственно сами украинские операторы установок ЗРК.

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Старт ракеты Р-500. Источник фото: militaryrussia.ru







А если рассматривать ATACMS, то это прямой привет из эпохи 70-х годов, когда устаревшая на нынешние времена американская ракетная система ещё была актуальной. Но прямо сейчас нанести урон российским войсковым подразделениям, успешно минуя их эшелонированную ПВО, редко когда представляется возможным. Следовательно, как считает Меркурис, атаковать российские позиции АТАКаМСами – дело неблагодарное и бесперспективное. Что в большинстве случаев в зоне боевых действий и наблюдается.

А мы вспомним, что из ОТРК «Искандер» запускаются два типа ракет, как крылатые, так и баллистические. Последние – это наиболее мощные, пролетающие за одну минуту 120 км с максимальной дальностью в полтысячи километров.





Причем российское командование может выбрать боевую начинку для ракеты. И для этого у него есть очень богатый выбор из восьми начинок. На самый крайний случай предусмотрено ядерное наполнение. Но даже без «атомной начинки» ударной мощи головной части достаточно, чтобы с минимальным отклонением выполнить боевую задачу на отлично, так как КВО на данный момент военного изделия составляет не более 5 метров.

Ракеты «Искандеров» задействованы в основном для поражения скоплений бронированной техники и личного состава ВСУ, разрушения военных аэродромов и охраняющих украинское небо зенитных систем. И совсем недавно одна из Р-500 превратила в металлолом пусковую установку HIMARS.