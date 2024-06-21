С каждым днём боёв на Украине российско-ударный контур действует всё эффективней и быстрей.

Неудачная попытка запустить высокоточные и дальнобойные ракеты американской РСЗО, стоящей на вооружении украинской армии, дорого обошлась экипажу и собственно самой пусковой установке, количество которых в ВСУ строго ограничено. Соответствующие кадры, как ракета отечественного ОТРК «Искандер» настигла украинскую боевую машину в районе харьковского операционного направления, были опубликованы в ТГ-канале «Изнанка», посвященному ходу российской СВО на Украине.





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Внимательно рассматривая снимки, можно увидеть, как западная установка для запуска управляемого ракетного вооружения была застигнута врасплох сразу после выстрелов своего вооружения, о чем наглядно свидетельствует заметный дымный след, устремленный в небо.





Машина Хаймарс обнаружена и пытается уйти с пусковых позиций.





На финальных кадрах видно, после того, как украинская ПУ отстрелялась, за ней с небесной глади внимательно наблюдал российский разведывательный дрон и досконально фиксировал все перемещения колёсного шасси. Лишь только достигнув чертогов лесной гряды, ракета с кассетной боевой частью накрыла масштабный квадрат местности, один клочок из которого был в непосредственной близости от бронированной пусковой установки.





Поражение пусковой установки на марше.









Что интересно, долгое время фактов уничтожения или хотя бы повреждения зарубежной РЗСО в открытой Сети опубликовано не было, так как украинским экипажам из-за мобильности платформы очень часто удавалось резко сменить пусковые позиции и уехать безнаказанными. Но отлично налаженное взаимодействие между ракетными войсками ВС России и аэроразведывательными подразделениями россиян, теперь нивелируют это украинское преимущество. О чем и свидетельствуют опубликованные кадры.