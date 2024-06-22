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Madarator
В ВСУ используют 80-летние пушки Д-44 сразу в 3-х бригадах
Пушка создана ещё в 1944 году, но принять участия в Великой Отечественной не успела, В настоящий момент, в российской армии, выведена в резерв и находится на хранении.

   Несмотря на бравурные отчёты немецкого концерна Rheinmetall о заключении рекордного контракта с правительством Германии на 8,5 млрд. евро, согласно которому предприятия коммерческой организации в следующие шесть лет будут поставлять новые боеприпасы «тяжелого» 155-мм калибра сразу для двух армий – бундесвера и вооруженных сил Украины, обещая на двоих произвести как минимум два миллиона снарядов, в настоящий момент ВСУ находятся в постоянном дефиците не только зарядов для своей артиллерии, но и от нехватки самих артиллерийских установок, вследствие чего пришлось вернуть к жизни и снять с долговременного хранения образцы советского вооружения, созданные буквально во время ВОВ. Речь идёт о 85-мм пушке Д-44, разработка которой началась в 1944 году.


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Источник фото: Военное обозрение


   Как пишет ТГ-канал «Артиллерия», первые партии «80-летних» орудий были обнаружены как действующие артиллерийские единицы в 22-й ОМБр украинской армии.

   Самое соединение, сформированное буквально год назад, активно сражалось в районе Бахмута (Артёмовска). Военнослужащие крупной тактической единицы так же используют 122-мм 2С1 «Гвоздику» и 152-мм 2С3 «Акацию».



   Вторым и третьим соответственно соединениями, «обретшими» прямой привет из советского армейского прошлого, стали 92-я ОШБр и 32-я МБр украинской армии.

   Доподлинно известно, что Д-44 с 2014 года была на вооружении только Нацгвардии Украины. Но после опустошения местных складов с исчерпанием снарядов для пушки, все экземпляры были отправлены на долговременное хранение. Но «реанимационные» поставки польских осколочно-фугасных боеприпасов UO-365-KW вернули дивизионную пушку к жизни в составе ВСУ. О чем есть соответствующие доказательства в виде фотографий с передовой.

#всу #85-мм дивизио́нная пу́шка д-44 #артиллерийское вооружение всу #д-44
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