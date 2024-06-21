Но работников на заводах фирмы не хватает: им приходится работать в три смены, дабы удовлетворить возросшие потребности ВСУ и заодно бундесвера.

Немецкая армия сделала заказ у германской фирмы Rheinmetall на рекордные €8,5 млрд, куда вошли продукты оборонного предприятия, предназначенные для собственных нужд бундесвера и вооруженных сил Украины, пишет ресурс wiwo.de.

Наблюдая со стороны за ходом движения российской спецоперации на Украине, боссы компании оказались довольны «чеком на €8,5 млрд», ставшего своеобразным апогеем внешних заказов в истории концерна. Информацию о том, что фон украинского конфликта послужил прекрасной стартовой позицией для заказов на ошеломительную сумму, сообщили лично представители коммерческой организации на встрече в Дюссельдорфе. Сообщается, что в эту сумму вошло производство артиллерийских снарядов.

реклама





После крупнейшего заказа немецкие рабочие трудятся в три смены, но острая нехватка людей ощущается до сих пор.





До этого действовал контракт на 1,3 млрд., длившийся год. Теперь рамочное соглашение увеличено на 7,2 млрд. в общеевропейской валюте. Сколько всего германское правительство выкупило тяжелых 155-мм боеприпасов, способных в своей обычной модификации преодолеть 40 км, не указывалось. Но не трудно предположить, оценивая общую сумму заказа, что таких боевых частей будет произведено несколько миллионов, преимущественно на заводах в землях Нижней Саксонии.

Как утверждается в публикации, большая часть предназначена Киеву, остатки пойдут на склады бундесвера. Известно, что и ранее украинская армия снабжалась с германских военных складов, но видимо к настоящему дню эти запасы серьёзно исчерпались.

Первые поставки новой партии боеприпасов должны начаться в начале следующего года.

Помимо производства снарядов, Rheinmetall известен, как производитель танков, армейских грузовиков и артиллерийских установок.