Теперь у Сырского будет время подумать: обороняться на донецком направлении или рискнуть с харьковским контрнаступом.

Российские вооруженные силы имеют успех в ДНР, получив продвижение рядом с Нью-Йорком (бывшим Новгородским) и став ещё на небольшой шаг ближе к Торецку. Соответствующими сведениями располагают журналисты из редакции «Военкоры Русской весны».

Как заявлено в публикации, ВС России неожиданно для командования ВСУ смогли совершить резкий и смелый натиск на указанном направлении, развивая успешное наступление от Горловки к Торецку.

реклама

Предшествовали позитивным наступательным действиям массированные атаки ВКС РФ и полевых расчётов артиллерии, после чего незамедлительно в прорыв были брошены бронированные ударные группы сразу на пяти секторах прорыва, тем самым не дав украинской обороне сконцентрироваться. Общий успех составил 2 километра. На новых участках возводятся оборонительные порядки теперь уже российской армии и подтягиваются резервы. Местные бои продолжаются, как и обоюдные артиллерийские дуэли.









В более ранних сводках указывалось, что передовые отряды отечественных штурмовиков появились на южной оконечности Нью-Йорка, находящегося в непосредственном треугольнике из Торецка, Авдеевки и Горловки.

Бывшее Новгородское является очень мощным укрепрайоном, занятие которого сходу попросту невозможно, но как только населённый пункт падёт, то до Торецка будет практически рукой подать, как и будет обеспечено перерезание ключевой трассы украинской логистики – дороги Н-32.