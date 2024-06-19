Бывшее Новгородское стало новой ареной столкновения между ВС РФ и ВСУ в Донецкой области.

Передовые подразделения российских штурмовиков продвинулись в стремительной атаке и заняли окраину поселения Нью-Йорк, переименованного летом 2021 года из Новгородского украинскими властями. Об успехах отечественных подразделений, сумевших отодвинуть украинские позиции на 6 км от Горловки, пишет портал «Военная хроника».

Согласно комментариям российских военкоров, стало известно, что несмотря на скромные размеры, Нью-Йорк представляет собой тот самый укрепрайон, трудность взятия которого не оспаривается российскими военными.

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Вместе с тем у оборонительного плана украинского командования есть и слабые стороны: бывшее Новгородское находится в географической низине, поэтому через него есть возможность пробиться к населённому пункту Нелеповка, а дальше возможны варианты с атакой на столь желаемый Торецк. После столь наиболее благоприятного развития событий, может быть перерезана ключевая трасса украинской логистики на Донбассе – дорога Н-32, ведущая к Константиновке, расположенной рядом с Часов Яром.

А тем временем штурмующим группам ВС России помогают парящие в воздухе бомбардировщики ВКС, которые просто меняют ландшафт укрепленной местности, превращая траншеи и бетонные ДОТы ВСУ в равнинное пространство. Соответствующие кадры размещены в ТГ-канале «Русская весна».

Сполохи мощных взрывов над Нью-Йорком (Новгородским).



О том, что успехи продвижений ВС РФ вовсе не случайны и львиную долю авиационной поддержки на себя взяли многофункциональные тяжелые истребители-бомбардировщики, буквально «снабжающие» позиции ВСУ многотонными планирующими бомбами, в том числе особо мощными версиями «вакуумных зарядов», пишет милитари-издание Military Watch Magazine, решившее выпустить полную комплиментов публикацию о Су-34.