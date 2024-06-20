А уже этой осенью начнется производство 7-местной версии ладовского универсала Ларгус.

Руководство АвтоВАЗа проинформировало, что 20 июня в четверг начались продажи Lada Largus, модель собирается в Ижевске. В пресс-релизе дополнительно указано, что 5-местный универсал для пассажиров будет продаваться в стартовом пакете от 1,66 млн. рублей. Версия с фургоном будет стоить на 100 тыс. рублей больше и выставляться на продажу за 1,67 млн. в отечественной валюте.

В базовый комплект входят мотор с 8-клапанами и 90-сильной двигательной установкой. Кроме этого водитель получит подушку безопасности, а салон автомобиля кондиционер, центральный замок, систему «ЭРА-Глонасс», стеклоподъемники с электроприводом и систему ABS.

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Доплативший 45 тыс. покупатель вправе рассчитывать на складную спинку заднего сиденья, получившую раздельный механизм. А внешняя часть авто будет оснащена легкосплавными дисками 15-дюймовой размерности.









Универсал в точно такой же комплектации будет продаваться за 1,735 млн. Но мотор будет уже 106 л.с.

Чуть позже появятся в продаже универсалы на 7 мест, как машины в версии Cross. Их появление планируется на осень 2024 года.

О том, что наконец в Ижевске наладили запуск производства Ларгуса, стало известно 15 мая.

А тем временем во вьетнамском Ханое впечатлены отечественным лимузином российского президент Владимира Путина, рядом с которым возникла стихийная очередь из желающих сфотографироваться рядом с новинкой автопрома. В число жаждущих сделать запоминающиеся кадры попали и сотрудники местной полиции. Соответствующее видео размещено на портале РГ.









А из данных, предоставленной «Автостат-Инфо», следует, что отечественная Lada по-прежнему остаётся лидером продаж легковых авто на территории России.