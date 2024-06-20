Модерация анкет настолько строгая, что во время двухмесячной проверки сервиса получили одобрение лишь 3% анкет.

Многочисленным юзерам Telegram теперь не надо использовать для знакомств сторонние приложения и сайты: всё необходимое появилось в самом кроссплатформенном приложении с появлением сервиса знакомств Ton Dating. Приложение начало работать 18 июня 2024 года. О новости рассказали в собственном канале программной оболочки.

Программный продукт работает как мини-приложение. Для одобрения регистрации необходимо выполнить многоуровневую верификацию личности. Согласно строгим правилам, доступными для знакомств будут без исключения реальные персоналии с верифицированными данными. То есть по задумке приложение будет свободным от ботов и анкет, созданных мошенниками.

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Как выяснилось, в основе механизма проверок используется алгоритм, аналогичный системам безопасности, блокирующим ещё на начальных этапах подозрительные анкеты «сомнительных людей». Как выяснилось опытном путем в течение двухмесячного испытательного срока приложения, лишь 3% анкет было допущено для окончательного участия в проекте.

Как заявил руководитель проекта Ton Dating – Владимир Махов, разработка его компании предназначена прежде для тех, кому важно время и определенный круг знакомств без масок, и кому важно найти соответствующего собеседника, а возможно и более близкого человека. По словам Махова, это будет закрытое комьюнити.

Как только человек пытается залогиниться в боте, сервис программы производит редирект на сайт для создания профиля собственного Ton-криптокошелька или предпринимает попытку соединиться с ним, если он уже у вас есть.

Если вы все поля не заполнили соответствующим образом, то в регистрации будет отказано. Проверка достаточно тщательная, при этом человек должен иметь действующий профиль в Instagram*.

Как только эти условия выполнены, нужно добавить три фотографии, причем одно из фото должно быть снимком в полный рост. После к своей работе приступают модераторы.









Для женщин услуги бота бесплатны, мужчины будут вынуждены покупать доступ путем подписки. В качестве оной выступает внутренняя валюта Телеграма – Telegram Stars. Купить доступ на один месяц можно за 2,5 тысячи звезд, а годовой доступ будет стоить 20 тыс. звёзд.

Внутри приложения можно собирать бонусы. Их можно получить за инвайты друзьям, лайки и мэтчи. В качестве валюты для таких действий используется Toncoin с возможностью вывода на личный криптокошелек.

Согласно ближайшим планам создателей проекта, среди которых бывший глава «VK Знакомств» Владимир Махов, поставлена задача привлечь в приложение порядка 1 млн. пользователей из стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

На текущий час в веб-версии Телеграма бот для знакомств не функционирует.

* – Соцсеть принадлежат компании «Мета», запрещена на территории России