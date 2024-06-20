В минувшем апреле Казанский авиазавод выполнил производственный план по по сборке Ту-214 лишь на 40%.

Производство отечественного пассажирского самолёта Ту-214 буксует. Месячные нормативы работ по программе производства «Двести четырнадцатого» неожиданно перешли в статус хронически не выполняемых. Новость о том, что на Казанском авиационном заводе имени Горбунова есть существенные проблемы, рассказывает издание «Бизнес Online», получившее такую информацию из ознакомления с корпоративной публикацией в заводской прессе «Вперёд! Газета авиастроителей». Соответствующая запись появилась 28 мая 2024 года.

Как уточняется в отраслевой сводке, такой результат оказался заложником сложной ситуации, возникшей с оборудованием и квалифицированными работниками, которых попросту неоткуда взять. Согласно этим данным, кадровый дефицит составляет порядка 91 рабочей единицы. Поэтому не стоит удивляться, что сдача готовых авиационных продуктов будет продолжать сдвигаться и дальше от первоначально заявленных сроков.

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Публикация заканчивается на оптимистичной ноте, где говорится, что проблема известна и она «не брошена на откуп судьбе», поэтому управленцы стараются как можно скорее исправить неприятную ситуацию.

Вынужден был прокомментировать событие и топ-менеджер организации АО «Туполев» Константин Тимофеев, заявивший, что он прекрасно знает о слабом результате. По его словам, главные причины для этого: асинхронность закупок, отсутствие должного межотраслевого сотрудничества и медленный технический этап перехода на новое технологическое оборудование. Так же Тимофеев подтвердил, что люди и станки – главная проблема для Ту-214.

Не менее огорчающие новости поступают и от отечественного флагмана пассажирских перевозок – компании «Аэрофлот». Коммерческая организация планирует отказаться от лизинга SJ-100 и Ту-214 на ближайшую временную перспективу. Взамен 339 бортов, которые авиаперевозчик планировал получить к началу следующего десятилетия, будут только МС-21. Первая партия последних будет изготовлена уже в следующем году.