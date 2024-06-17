Так недалеко и до появления дронов-истребителей на реактивной тяге.

Достаточно долгое время украинский дрон тяжелого класса – «Баба-Яга», переименованный сельскохозяйственный БЛА Reactive Drone Agric RDE616, приносил много сложностей для российских сил, задействованный в тёмное время суток из-за своих слабостей – сильного шума и неповоротливости, но оснащённый тепловизором. Именно его высокая бомбовая нагрузка заставляла опасаться рейдов в ночное время на отечественные позиции солдат ВС РФ. Но кажется российская армия нашла дешёвый способ противодействия, и в то же самое время эффективный – это fpv-дроны русских. Изменения в защитной тактике от «Бабы-Яги» обнаружили иностранные журналисты издания Business Insider.

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Как заметили зарубежные корреспонденты, бомбовая нагрузка украинского дрона, составляющая порой до 80 кг, позволяла даже с пониженной точностью бомбосбрасывания нести серьёзную угрозу, атакуя минометными минами или противотанковыми ТМ-62. Но появление в воздухе «дронов-истребителей» в обличье fpv-моделей значительно снизили угрозу от «Бабы-Яги» ВСУ.

Fpv-дроны россиян буквально прореживают лес из украинских неповоротливых БПЛА, которым очень сложно увернуться от прыткого и скоростного мелкого дрона, управляемого от первого лица. Теперь украинским беспилотным командам стоит хорошенько подумать, зачем отправлять свой неуклюжий гексакоптер к русским окопам и траншеям, рассказал военный обозреватель издания – Сэмюэл Бендетт.

А тем временем в России изобрели дрон, превосходящий украинскую Ягу по грузоподъемности, позволяющему «Перуну» транспортировать одного десантника.