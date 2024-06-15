Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В ВС России появится дрон "Перун" с возможностью десантирования бойцов
Грузоподъемность мощного квадрокоптера позволяет поднять в воздух среднего мужчину с амуницией и пехотным вооружением.

   Всем известно, что у украинских вооруженных сил в наличии есть и довольно активно используются крупные беспилотные аппараты сугубо гражданского назначения, переоборудованные в машины военного назначения. Речь идёт о крупном сельскохозяйственном дроне Reactive Drone Agric RDE616, больше известном в зоне боевых действий как гексакоптер ВСУ – «Баба-яга». Тяговые усилия шести винтов позволяют медленно летящему и крупногабаритному аппарату за раз переносить больше полцентнера различных боеприпасов, в том числе зарядов для гранатомётов и противотанковых мин. Что создаёт довольно серьёзную угрозу российским позициям, ввиду ещё оснащения корпуса дрона тепловизионными сенсорами.


реклама


    И наблюдая за таким поворотом событий, отечественные производители беспилотной воздушной техники дали свой ответ. Речь идёт о появлении в России ударно-транспортного квадрокоптера «Перун». О последнем рассказал блогер Алексей Живов.

   Сравнивая российскую новинку с украинской «Бабой-ягой», Живов уверен, что наш БПЛА превосходит украинский аналог. Хотя бы по части боевых возможностей. Помимо собственно функции тяжелого беспилотного бомбардировщика, какую роль в основном на себя примерила «Баба-яга» ВСУ, отечественный образец приспособлен и в качестве транспортной машины: перемещать боекомплект и амуницию, вывозить раненных с поля боя и десантировать индивидуальных бойцов. 



    Соответствующие видеокадры с примерной демонстрацией уже загружены в мировую Сеть. 

#отечественное бпла-строение #бпла перун #перун #транспортный дрон #ударно-транспортный беспилотник
+
Написать комментарий (0)
РФ заменяет на переднем крае дроны "Орлан" новыми дронами "Zala" и "SuperCam"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
1
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
5
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
3
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
+
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
2
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
+
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
2
Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
+
Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Анонсированы смарт-часы Samsung Galaxy Watch FE за $200
+

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
218
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
10
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
26
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
4

Сейчас обсуждают

Julius
16:07
Просто тебе чип попался неудачный
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Руслан
16:04
Обалдеть, этому фильму уже почти четверть века. Время летит
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
Acid Rain
16:03
...они повсюду...
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
Салман Кхан
16:01
Результат довно известен - АМД - топ, нивидия - развод лошья на бешеные даллары. Технологии делает строго АМД, а все баззворды от нивидии типа RT, DLSS, FG и прочее - ложь чистой воды, странно что сто...
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
wild cat
15:55
А немецкая армия в 1941-м лишала РККА снабжения бесконечными бомбардировками ЖД. Почему Россия этого до сих пор не делает?
ВС РФ продвинулись южнее села Новоалександровка около Очеретино
Fetaminaza
15:53
амдя заипца я дюрон перемычками с 650 до 1100 догнал в 2000 -2001 не помню точно год здесь была такая инструкция в бсод он падал периодически потом курер жирный поставил и сократилось на порядок фар...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Cowboy Huggies
15:51
А я всегда это наблюдал, когда ставил более новую операционную систему, у меня фпс всегда снижался.
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Dark_Cloud
15:50
Играющий ва-банк совсем не обязательно должен выиграть, он может так же решительно все просрать. Странно наблюдать, как вроде бы взрослые и разумные дяди не могут сопоставить два события и вывести сле...
Реквием по упущенной возможности: NYT опубликовало полный текст Стамбульских соглашений 2022 года между РФ и Украиной
wild cat
15:49
Ага!!! И Запад на полусогнутых помчится выполнять все требования России. А пока Россия С ПОНИМАНИЕМ!!!! относится к решению Могучейшей Киргизии не принимать карты МИР из за угрозы санкций Запада.....
Страны G7 заявили, что Россия «должна» выплатить Украине компенсацию в $486 млрд
glavhyilo
15:48
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем