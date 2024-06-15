Грузоподъемность мощного квадрокоптера позволяет поднять в воздух среднего мужчину с амуницией и пехотным вооружением.

Всем известно, что у украинских вооруженных сил в наличии есть и довольно активно используются крупные беспилотные аппараты сугубо гражданского назначения, переоборудованные в машины военного назначения. Речь идёт о крупном сельскохозяйственном дроне Reactive Drone Agric RDE616, больше известном в зоне боевых действий как гексакоптер ВСУ – «Баба-яга». Тяговые усилия шести винтов позволяют медленно летящему и крупногабаритному аппарату за раз переносить больше полцентнера различных боеприпасов, в том числе зарядов для гранатомётов и противотанковых мин. Что создаёт довольно серьёзную угрозу российским позициям, ввиду ещё оснащения корпуса дрона тепловизионными сенсорами.





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И наблюдая за таким поворотом событий, отечественные производители беспилотной воздушной техники дали свой ответ. Речь идёт о появлении в России ударно-транспортного квадрокоптера «Перун». О последнем рассказал блогер Алексей Живов.

Сравнивая российскую новинку с украинской «Бабой-ягой», Живов уверен, что наш БПЛА превосходит украинский аналог. Хотя бы по части боевых возможностей. Помимо собственно функции тяжелого беспилотного бомбардировщика, какую роль в основном на себя примерила «Баба-яга» ВСУ, отечественный образец приспособлен и в качестве транспортной машины: перемещать боекомплект и амуницию, вывозить раненных с поля боя и десантировать индивидуальных бойцов.









Соответствующие видеокадры с примерной демонстрацией уже загружены в мировую Сеть.