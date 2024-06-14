Всего у американского военно-морского флота 63 подобных подлодки проекта class 688 или "Лос-Анджелес", названных по имени головной головной лодки серии. В качестве ракетного вооружения используются "Томагавки".

Появление сверхсовременной российской АПЛ «Казань» в теплых водах Флоридского залива, невдалеке от американского побережья, рядом с городом Майами, не на шутку взбудоражило военное руководство Пентагона и конкретно - местный ВМФ. Именно одной из таких версий объясняется появление в заливе Гуантанамо рядом с Кубой атомной подводной лодки серии «Лос-Анджелес», имеющей собственное имя USS Helena. Подводное судно отправилась к берегам Кубы сразу после того, как в Карибском море для участия в учениях обосновались корабли российского Северного флота.

О том, что «Хелена» находится рядом с американской базой на Кубе, сегодня проинформировало Южное командование США. Было заявлено, что АПЛ американских военно-морских сил появилась здесь ровно спустя сутки после того, как российский фрегат «адмирал Горшков», АПЛ «Казань», танкер и буксир прибыли в Гаванский залив после учений в Атлантике, пишет Associated Press.

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Источник фото: vk.com Самооборона Горловки





Как уточнили в соцсети, «экстраординарного» в посещении «Хеленой» порта ничего нет, так как её подводный курс как раз проходит через регион, закрепленный за Южным командованием.

Тем временем военный пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что «ничего страшного» в плавании российских кораблей рядом с США нет, так как это не первый такой случай, и американский флот держит ситуацию «на контроле».