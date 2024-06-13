Фанатам российского автопрома следует ждать машину в открытой продаже ровно через год.

Проходящий в Санкт-Петербурге ПМЭФ интересен не только объявлениями о выходе компьютерной игры для обучения школьников средних и старших классов первичным навыкам управления и конструирования квадрокоптеров и подписанием 1073 соглашений на общую сумму в рекордные 6,5 трлн руб., но и релизом отечественного производителя легковых машин. В городе, основанном Петром Великим, российский АвтоВАЗ представил «Ниву» на электрической тяге. Автомобиль удивил бывалых поклонников марки свежим дизайнерским решением: носовая часть «Нивы» получит обновлённый передок от осовремененной Lada Niva Travel.

Авто с «провокационным» внешним видом в продаже «на прилавках» российских дилеров должно появиться уже спустя год, в 2025 году в первом полугодии его можно будет купить.

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Та самая "e-Niva". Источник фото: quto.ru





Предполагается, что на Петербургском международном экономическом форуме была показана версия в «неокончательном варианте» с решеткой радиатора, которая для машины с бензиновой силовой установки будет совершенно другой в отличие от «Электрической Нивы».

У машины будут светодиодные элементы в фарах в режиме ближний/дальний свет. Аналогичные лампы будут установлены и в указатели поворотов вместе с ходовыми огнями.

А вот что останется неизменным, так это салон предстоящих экземпляров, правда как заявили официальные представители компании, «зарекаться» об этом нельзя, так как дизайнеры думают, как сделать его ещё более привлекательным в последующих обновлениях. Скорее всего процедура рестайлинга салона коснется Lada Niva Travel только через два года.