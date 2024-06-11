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Madarator
В РФ придумали игру "Академия дронов: медвежий патруль" для обучения детей полётам на БПЛА
Демоверсию необычного компьютерного симулятора полётов уже показали на Петербургском международном экономическом форуме.

   В России на полях ПМЭФ показали демонстрационную версию симулятора полётов на БПЛА под названием «Академия дронов: медвежий патруль». Разработкой игры занималась отечественная студия Ninsar Games, входящая в структуру проекта «Берлога».

   Как рассказали представители российской компании, игра даёт ознакомительный курс школьникам, начиная от средних и заканчивая старшими классами, и показывает, как можно использовать беспилотники в гражданской сфере. После прохождения импровизированного курса учащиеся начинают понимать физику и механику полёта винтокрылых малышей, обучаются азам маневрирования на дронах. Приобретаемые практические навыки на этом не заканчиваются и «задевают» сферу сборки и глубокой настройки воздушных аппаратов.

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   А чтобы участникам школьной обучающей программы было не слишком скучно, всё это облачено в форму ярких игровых декораций и продуманного сюжета. Благодаря этому технологически «подкованные» персонажи в сеттинге двигаются с большим азартом к следующему этапу.

    Стало известно, что после старта «Академии дронов» программный продукт получил соответствующий статус и вошёл в рамки национального проекта по БАС. Последний подписан в качестве действующего национальным лидером Владимиром Путиным.

   Краткий игровой сюжет программного продукта «Берлоги».



   По сюжету школьники попадают на новооткрытую планету, где пытаются познать окружающую действительность, выполняя полёты на БПЛА. Вторым побочным заданием является проектирование карты автоматических полётов для дрона. Как только миссия успешно завершена, для игрока открывается перспектива прокачать свой аппарат, выбирая более мощные двигатели и тем самым увеличивать скорость, всё то же самое касается замены внутренней АКБ, материалов корпуса. Благодаря чему новый беспилотник летит быстрей и дальше. В качестве непосредственных задач предусматривается прохождение контрольного участка на время или работа «фотожурналистом». Есть чисто поисковые миссии или работа по доставке полезных грузов.

   Скачать совершенно бесплатно игру можно будет в грядущем июле на платформе VK Play.

#пмэф-2024 #пмэф #ninsar games #академия дронов медвежий патруль
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