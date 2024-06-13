Свой "Патриот" всегда ближе к телу, чем ровно такой, защищающий Львов или Ивано-Франковск.

В Варшаве на официальном уровне проявили обеспокоенность, узнав о том, что Белый дом распорядился охраняющую воздушное спокойствие Польши пусковую зенитную установку со всем полагающимся оборудованием отдать украинской армии. О нервозности ближайшего европейского союзника президента Джо Байдена, мигом «забывшего» о своей самой сильной показной любви к Украине, лишь только дело коснулось его собственной безопасности, рассказывает свежая публикация польской прессы. Так польские СМИ, напрямую ссылаясь на слова руководителя местного Бюро нацбезопасности Яцека Севера, рассказали, что последний донельзя обеспокоен и не находит себе места из-за известий о «необычном решении» Байдена передать находящийся в Польше ЗРК «Patriot» Киеву.





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Вчера свежая публикация The New York Times, не раскрывая свои источники в окружении американского президента, сообщила, что глава Овального кабинета разрешил отправить одну из батарей «Патриотов» в ВСУ. Именно эти пусковые установки охраняли группу ротационных сил американской армии в польской республике.

В новости подчеркивалось, что переброска и боевое развертывание установки займет всего лишь несколько дней на новом месте на украинской территории.

Когда же местные корреспонденты спросили Яцека Севера, необходимо ли передавать «Патриоты» Украине, высокопоставленный функционер ответил отрицательно и очевидно выразил свою обеспокоенность непростой ситуацией для Варшавы.