Вместо подготовки к грядущим выборам Байден вынужден выступить в роли "няньки" для ВСУ.

Текущий руководитель Белого дома Джо Байден постановил передать украинской армии ещё одну батарею американского зенитного вооружения ЗРК «Patriot». О подвижках в снабжении ВСУ новыми системами ПВО иностранного производства рассказывает свежая публикация The New York Times, имеющая своих источников в вашингтонской администрации и Пентагоне.

Как заявили анонимные собеседники издания, такое решение было утверждено на прошедшей неделе. По этому поводу состоялось много бесед и даже прений. Последние были вызваны тем, что часть оппонентов Джо Байдена были возмущены что, всем желаниям и нескромным потребностям Киева США потакают, «забывая» напрочь об ослаблении обороноспособности собственно американской армии.

реклама

Как выяснили иностранные журналисты, обещанная для ВСУ батарея зенитных ракетных установок сейчас находится на территории польского государства, охраняющая место расположения американских военнослужащих. Как заявлено в публикации, новый противоракетный комплекс может появиться на Украине в течение ближайших нескольких дней и практически сразу встать на боевое дежурство.

В заключение корреспонденты NYT добавили, что во всем мире «Патриотов» на текущий момент развернуто слишком мало, называя цифру в 14 системных единиц. Но много пусковых установок и сопутствующего оборудования есть в американской армии, правда Вашингтон и Пентагон не спешат раскрывать точную цифру или ещё какую-либо информацию о количестве таких систем в своём распоряжении.