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Madarator
МТС подверглась мощнейшей за год DDoS-атаке, проведенной сразу из пяти стран
Поэтому хорошие специалисты по кибербезопасности – всегда на вес золота.

   Одна из крупнейших российских компаний отечественного телекома – МТС, подверглась мощнейшему за текущий год компьютерному вторжению. Речь идёт об одновременном забросе пакетов сразу из пяти стран, расположенных на нескольких мировых континентах. Речь идёт о DDoS-атаке, чьи исходные точки находились в Китае, Польше, Испании, Турции и Эквадоре. В совместном «рейде» на сервера и конкретные IP-адреса отечественного гиганта принимало участие 20 тыс. устройств, атаковав 500 российских ай пи, принадлежащих МТС. Длительность атаки заняла 120 минут или чуть больше.

   Управленцы отечественного телеком-оператора не преминули отчитаться о превосходной работе собственного сервиса защиты от сетевого нападения – системы «МТС RED», активированной спустя минуты после чрезвычайно большого количества вредоносных пакетов из-за рубежа.

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   Как заявили в руководстве, главной целью иностранной атаки был конкретный маршрутизатор, чья «разбалансировка» грозила падению доступа в мировую Сеть сразу всем пользователям услуг компании целой области. По мнению специалистов по кибербезопасности российской компании, это лишнее свидетельство, что атака была заранее спланирована на высоком уровне, как и подготовлена. Но мастерство сотрудников МТС, отвечающих за сетевую безопасность, оказалось выше.

   И согласно статистике отправки вредоносных DDoS-пакетов на сервера российских энергокомпаний за период с января по март 2024 года, текущий показатель количества атак превышает прошлогодние уровни ровно в три раза, составив 2500 попыток.

#мтс #ddos-атаки #ddos-атака на мтс #ddos-атаки на российские компании
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