Украинский штурмовик подловили во время предполётной подготовки.

Украинское военно-политическое руководство не зря так часто и сильно просит у коалиции своих западных союзников иностранные самолёты, начиная от истребителей и заканчивая ДРЛО или штурмовиками. Всё дело в истончающемся запасе советской техники в распоряжении командования ВСУ: несмотря на все усилия своих иностранных партнёров, включивших режим «с миру по нитке» и выкупавших потому советскую воздушную технику в странах, соизволивших её продать, больше свободных запасов советских самолётов нигде в мире нет. А вот от этого у Украины проблемы есть.

На кадры объективного контроля попал украинский штурмовик Су-25 с баками, полными авиационного топлива, предположительно собравшийся на боевое задание в зону боевых действий. Об этом говорит слишком мощная детонация летной техники на земле, после того как к ней на рандеву прилетел отечественный «Ланцет».

реклама





Сообщается, что дальнобойная версия «Ланцета-3» выследила машину Воздушных сил ВСУ в воздушной военной гавани в Долгинцево в Днепропетровской области.

Демонстрируемое видео полностью свидетельствует, что боевая машина полностью выгорела, в том числе и «отстрелявшись» тепловыми ловушками.





Как заявил ТГ-канал «Воевода вещает», всего у украинских пилотов осталось лишь несколько Су «Двадцать пятых», за которой следует лишь пустота украинской штурмовой авиации.