Это второй такой французский комплекс, переданный оборонным ведомством пятой республики в ВСУ

Иностранная фирма Thales под кураторством сотрудников из оборонного ведомства Парижа подписала новый договор с украинским Минобороны, согласно которому в ВСУ будет поставлен очередной комплекс ПВО. Речь идёт об установке средней дальности GM200, способной вести наблюдение за пятым океаном (воздушным пространством). Всё оборудование в составе генератора электричества, РЛС, постов связи и передачи информации весит примерно 10 тонн и размещается в 6-метровом контейнере.

Как заявлено особо, оборудование обладает всеми признаками мобильности и модульности. Поэтому комплекс наблюдения и разведки можно транспортировать как на автомобилях, так и на железнодорожных платформах. Кроме этого есть возможность перевозки и при помощи воздушного транспорта – самолётов и вертолётов.

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По прибытии в место непосредственной работы развертывание комплекса занимает сверхбыстрые 15 минут, обратный демонтаж проходит ещё быстрей: 10 минут и комплекс может отбыть в глубокий тыл.

Что интересно, у GM200 два режима рабочих характеристик, где максимальная дальность обнаружения составляет 250 км, если комплекс входит в расширенный контур системы ПВО, и до 100 км, если радар используется как самостоятельная единица на поле боя. Максимальное расстояние рабочего диапазона воздушного эшелона составляет до 25 км с углами вертикального обзора от -7 до 70 градусов. Радар у системы самый продвинутый – АФАР, сканирующий местность в S-диапазоне по методике GaN.





Заявлено, что установка прекрасно справляется как с обнаружением миниатюрных объектов, так и высокоскоростных целей, типа реактивных истребителей или ракет.

На момент 2023 года высокотехнологичная установка стоила около 30 млн евро.