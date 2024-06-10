Линейные армейские части ВСУ составляют 600 тыс. человек, и все они находятся в зоне боевых действий на Востоке.

Российская армия имеет превосходство над ВСУ как по численности личного состава в 600 тыс. человек над 500 тыс. украинских бойцов, задействованных непосредственно в зоне боевых действий, так и по количеству и качеству боевой техники, всё то же самое касается как высокоточных ракет, так и объема артиллерийских снарядов. Поэтому в западных странах старшие военные аналитики не дают гарантии, что к финалу текущей осени российские солдаты не будут наблюдать из своих биноклей предместья Киева. В плохой ситуации на передовой для Владимира Зеленского и Александра Сырского, уверен экс-генерал французской армии – Венсан Депорт.

Ныне сотрудник Института политических исследований Парижа считает, что ни один серьёзный эксперт военных наук не заявит с уверенностью, что российская армия не отказалась от битвы за Киев, которая может начаться в будущем ноябре. Своим мнением отставной высокопоставленный военный поделился на радио France Info.

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Причём все всё на Западе понимают, стараясь не комментировать «вслух» динамику на поле боя, которая безусловно складывается в пользу российских сил. Поэтому всё, что пытаются прямо сейчас сделать Вашингтон и Брюссель на благо украинской армии, так это как можно скорей начать переброску для ВСУ военной поддержки.

Причем «слишком долгое жевание резины» Западом приведёт Киев к тому самому поражению с глубоко идущими последствиями, уверен профессор Депорт.