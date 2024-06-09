Чем закончилась отправка "международной коалиции инструкторов" в 1941 году на территорию СССР Олаф Шольц всё ещё прекрасно помнит.

Федеральный кабинет министров ФРГ не считает идею лидера Франции Эммануэля Макрона об отправке «международной коалиции» европейских инструкторов на земли Украины «логичной и требующей реализации на практике». С не очень-то неприятными известиями для «воинственного» Макрона, чья помощь Киеву многократно ниже передаваемой украинской армии от Германии, вышла свежая публикация в немецкой Welt am Sonntag.

Иностранные журналисты пишут, что властная коалиция Германии, состоящая из партии Зеленых, социал-демократов и свободных демократов, испытывают откровенный скепсис в отношении идеи Макрона, и не под каким соусом не горит желанием выпустить «срочные рекомендации» для отправки воинского контингента Берлина в миссии Парижа, долженствующих совместными усилиями «всенепременно» отправиться на территорию Украины.

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Из публикации становится известным, что французские чиновники переслали письмо в Вашингтон и в несколько европейских стран, в котором пригласили направить своих военных специалистов в качестве сотрудников «учебной миссии» на Украину. Что интересно, правительственный документ Парижа не был отправлен в военное ведомство Берлина.

С аналогичной идеей Макрон обращался и к президенту США Джо Байдену лично, но 81-летний политик оказался более мудрым относительно своего более молодого коллеги и не поддержал в его начинании.

Тем временем в Москве без дипломатических экивоков объяснили, что любые инструкторы любых «учебных миссий», прибывшие на Украину, автоматически теряют иммунитет от вооруженных атак.

Часть западного экспертного сообщества считает, что текущий руководитель Елисейского дворца попросту блефует, считающий, что так просто может отправить иностранных военных специалистов и инструкторов на Украину. А если всё-таки это сделает, то стоит ожидать точного прилёта российских ракет.