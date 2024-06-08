В будущем Apple перестанет бесплатно ремонтировать и iPad и Mac.

К семи причинам, почему часть людей недолюбливают продукцию Apple, в скором времени должна прибавиться ещё одна такая характеристика. Речь идёт о нежелании фирмы из американского Купертино забесплатно обновлять стекла в битой и отнюдь не дешевой продукции. В список последней вошли смартфоны и часы от компании.

Так теперь гарантия не распространяется на iPhone и Apple Watch.

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Как указывает портал WCCFTech, в распоряжении специалистов которого попал специальный список, предназначенный для авторизованных центров и продавцов, особо подчеркивается, что стандартный гарантийный случай теперь не имеет юридической силы на микротрещины. Теперь такие повреждения попадают в перечень «случайных».

Причем как подчеркивают редакторы онлайн-ресурса, «завинчивание гаек» на этом не закончится: в ближайшее время в своеобразный гарантийный стоп-лист попадут такие торговые наименования Apple, как iPad и Mac.

Теперь кажется топ-менеджеры Apple, про которых большинство пользователей с Android и Windows на борту, конкурирующих с iOS и iPadOS, могут вполне резонно сказать, что означенные лица «берут» деньги доверчивых покупателей ни за что и накручивает десятки тысяч рублей просто за бренд и яблочко на задней крышке, вполне могут считать себя правыми. Некогда дружелюбная экосистема, правда с некоторыми особенностями, изменилась, а «правила игры» не лучшим образом поменялись. Всё это с высокой вероятностью может оттолкнуть новых потенциальных покупателей отнюдь не копеечного продукта.