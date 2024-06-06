Российские операторы ударных БПЛА, таких, как «Ланцеты», знают, что ослабив бронетанковую компоненту украинской армии, они приближают выполнение боевых задач и зримо помогают продвигаться отечественным штурмовикам как можно быстрей вперед на новые позиции. И что хуже всего для украинских экипажей, маневренность российского ударного беспилотника и его превосходные оптические сенсоры не дают шансов на спасение танкам ВСУ, как замаскированным в ближнем тылу, так и передвигающимся по дорогам с асфальтовым покрытием на высоких скоростях. «Ланцет» справляется со всеми вышеперечисленными вызовами, демонстрируя высокие результаты как при поражении статичных целей, так и выбивании подвижных мобильных объектов.
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Так кадры объективного наблюдения заметили на передовой украинский ОБТ Т-64БВ. Последний передвигался с высокой скоростью по местной грунтовке в надежде таким маневром избежать потенциального поражения российскими ДПЛА или ударными беспилотниками. Но в этот раз не повезло – изделие концерна «Калашников» и его подразделения ZALA поразило украинский танк в корму и вызвало воспламенение.
Пылающий Т-64 ВСУ
Как оказалось, «Ланцет» смог через слой брони вызвать воспламенение пороха внутри башни. После чего пожар распространился на всю башню и бронированная украинская техника остановилась.
По предположению ряда порталов, специализирующихся на подсчете потерь украинской бронетехники на полях российской СВО, в ВСУ лишились по крайней мере не менее 400 экземпляров различных модификаций Т-64.