Пока украинские инженеры не придумают "танки", способные передвигаться со скоростью 200 км\ч, "уехать" от пикирующего дрона будет невозможно.

Российские операторы ударных БПЛА, таких, как «Ланцеты», знают, что ослабив бронетанковую компоненту украинской армии, они приближают выполнение боевых задач и зримо помогают продвигаться отечественным штурмовикам как можно быстрей вперед на новые позиции. И что хуже всего для украинских экипажей, маневренность российского ударного беспилотника и его превосходные оптические сенсоры не дают шансов на спасение танкам ВСУ, как замаскированным в ближнем тылу, так и передвигающимся по дорогам с асфальтовым покрытием на высоких скоростях. «Ланцет» справляется со всеми вышеперечисленными вызовами, демонстрируя высокие результаты как при поражении статичных целей, так и выбивании подвижных мобильных объектов.





реклама





Так кадры объективного наблюдения заметили на передовой украинский ОБТ Т-64БВ. Последний передвигался с высокой скоростью по местной грунтовке в надежде таким маневром избежать потенциального поражения российскими ДПЛА или ударными беспилотниками. Но в этот раз не повезло – изделие концерна «Калашников» и его подразделения ZALA поразило украинский танк в корму и вызвало воспламенение.





Пылающий Т-64 ВСУ





Как оказалось, «Ланцет» смог через слой брони вызвать воспламенение пороха внутри башни. После чего пожар распространился на всю башню и бронированная украинская техника остановилась.









По предположению ряда порталов, специализирующихся на подсчете потерь украинской бронетехники на полях российской СВО, в ВСУ лишились по крайней мере не менее 400 экземпляров различных модификаций Т-64.