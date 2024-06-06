Российская ядерная триада регулярно обновляется и модернизируется, чего не скажешь об американском ядерном оружии.

Во время своей большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин пообщался с иностранной прессой насчёт разных тем, в том числе и сугубо военного характера. Так на вопрос женщины-журналиста с берегов туманного Альбиона отечественный лидер рассказал работнице иноСМИ, что Россия постоянно находится под прицелами обвинений в «махании ядерной дубиной», но это совершенно не так.





реклама





Но вместе с тем Путин сделал полностью прозрачный намёк, раз РФ не выпячивает свое ядерное оружие, то это не значит, что можно совершать некие действия, способные спровоцировать угрозу применения ядерного ТЯО или СЯО, но остаться при этом безнаказанными. Как объяснил кремлевский руководитель, западное убеждение, что российское ядерное оружие всегда будет зачехленное, ложное. Ядерная доктрина РФ не предполагает «бесконечное» нахождение самого сильнейшего отечественного «меча» в ножнах. В случае особой нужды Россия наверняка использует его.

Поводом для такой беседы стали массовые разрешения так называемых западных партнёров Киева выдать разрешения украинской армии об атаках российской территории высокоточными ракетными образцами.