Вечно Владимиру Александровичу что-то "мешает" в беспрерывном режиме сделать своих граждан счастливыми.

Мирные переговоры с Россией для Владимира Зеленского невозможны из-за оказываемого давления украинских приверженцев национализма, чьи угрозы распространяются на прямое посягательство на жизнь и здоровье украинского президента. Об этих сложностях вышел свежий материал в журнале Responsible Statecraft.

Корреспондент Тэд Снайдер пояснил, что Зеленский мог бы отменить введенный ранее запрет на переговоры с Москвой, но его «останавливает» влияние местных националистов и ранее мешавших Зеленскому в самом начале исполнения президентских полномочий.

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Мощная политическая сила – это не про текущее положение украинского президента, который не может вот так просто отказаться от сказанных слов о гипотетическом возврате украинского государства к границам 1991 года, потому что над Зеленским маячит призрак возмездия фундаменталистов-националистов.

Единственный выход для Зеленского в такой ситуации – переложить всю ответственность за потенциальный мирный план на США. Но если так и случится, то это будет тот самый удар гигантским молотом по авторитету Вашингтона и НАТО.

По мнению Снайдера самое главное сейчас – это отбросить все предрассудки и вступить в переговоры с РФ по поводу европейской архитектуры безопасности.