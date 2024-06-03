Как-то слишком "кучно" пошли проблемы у "самых совершенных истребителей в мире".

Самолёты, которые с наибольшей вероятностью так никогда и не достанутся Украине, несмотря на всё желание Владимира Зеленского и Александра Сырского, но которые есть у более близких союзников Вашингтона, попали в очередной лётный инцидент. Речь идёт о проблемах с F-35, возникших во время тренировочного полёта. Так по сообщению информационного ресурса Kyodo, пара истребителей F-35A воздушных сил Японии запросили экстренный канал связи и совершили аварийное приземление на взлётно-посадочную полосу гражданского аэропорта.

При исследовании удачно севших бортов в воздушной гавани префектуры Аомори выяснилось, что плановое тренировочное задание в экстраординарном порядке было прервано из-за неожиданных проблем с электронными модулями самолёта. Как только это случилось, технический персонал в режиме аврала перекрыл для всех остальных самолётов взлетно-посадочную полосу японского аэропорта.

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Как написано в публикации, первый и второй борт приземлились с временной разницей в 10 минут. Пострадавших среди пилотов нет, указано в новостной заметке. Сами же японские офицеры ВВС входят в состав лётного состава авиабазы Мисава.

С куда меньшим позитивным исходом завершился полёт американского F-35 в экспериментальной версии, когда во время планового перелёта с завода на одну из военных баз был потерян истребитель при ударе об землю из-за внезапно возникших серьёзных неполадок.