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CBS News: В Нью-Мексико упала экспериментальная версия истребителя F-35
Самолет следовал на базу ВВС Южной Калифорнии

   В ночь со вторника на среду в США упал истребитель F-35, относящийся к опытной вариации. О крушении уникального варианта самолёта рассказал канал CBS News, имевший контакты с представителями Пентагона.

   Как информируют американские журналисты, эта конкретная модель относилась к классу экспериментальных и была передана американским военным непосредственно самой корпорацией Lockheed Martin.

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   И на условиях анонимности беседовавшие с корреспондентами телевизионного канала офицеры передали информацию, что борт совершил жесткую посадку во время планового перелёта на базу ВВС «Эдвардс», расположенную в штате Южная Калифорния. Пилот перед падением успел катапультироваться.



   Отечественным работникам прессы из РИА Новости удалось пообщаться с представителями Lockheed Martin, где был дан ответ, что упала именно модель F-35B. Именно это вариация базовой модели F-35A умеет выполнять укороченный взлёт и вертикальную посадку и предназначена для несения воинской службы в составе Корпуса морской пехоты США.

   Почему самолёт упал в момент набора высоты, начато расследование. А само падение зафиксировано в Нью-Мексико в южной половине местной воздушной гавани Альбукерке.

#f-35 #f-35b #крушение f-35
Источник: cbsnews.com
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