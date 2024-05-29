Самолет следовал на базу ВВС Южной Калифорнии

В ночь со вторника на среду в США упал истребитель F-35, относящийся к опытной вариации. О крушении уникального варианта самолёта рассказал канал CBS News, имевший контакты с представителями Пентагона.

Как информируют американские журналисты, эта конкретная модель относилась к классу экспериментальных и была передана американским военным непосредственно самой корпорацией Lockheed Martin.

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И на условиях анонимности беседовавшие с корреспондентами телевизионного канала офицеры передали информацию, что борт совершил жесткую посадку во время планового перелёта на базу ВВС «Эдвардс», расположенную в штате Южная Калифорния. Пилот перед падением успел катапультироваться.









Отечественным работникам прессы из РИА Новости удалось пообщаться с представителями Lockheed Martin, где был дан ответ, что упала именно модель F-35B. Именно это вариация базовой модели F-35A умеет выполнять укороченный взлёт и вертикальную посадку и предназначена для несения воинской службы в составе Корпуса морской пехоты США.

Почему самолёт упал в момент набора высоты, начато расследование. А само падение зафиксировано в Нью-Мексико в южной половине местной воздушной гавани Альбукерке.