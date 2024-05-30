В условиях всеобъемлющих санкций северокорейские инженеры смогли блеснуть смекалкой и крепкой хваткой, придумывая на ходу свои варианты "умных бомб".

За российской спецоперацией на Украине пристально наблюдает не только украинский Генштаб или ОКНШ американской армии, но и большинство государств мира, желающих иметь современные армии, отвечающие духу времени и способные противостоять новым вызовам или создать таковые оппоненту. И в данном конкретном случае речь идёт о Северокорейской армии. И хотя как все мы знаем, северокорейская государственность находится под нескончаемым валом полувековых санкций по множеству направлений, начиная от медицинского и заканчивая сугубо военным, местные армейские Кулибины умудряются в довольно скудной среде выйти на довольно технологичные решения, применяемые лишь в передовых армиях мира. К последим можно отнести ВС РФ, чьи планирующие авиационные боеприпасы принесли много бед фортификационным оборонительным сооружениям украинской армии, не в силах даже при помощи бетонированных инженерных коммуникаций защитного плана противостоять бомбам с модулями планирования и коррекции. Об этом пишет, в том числе и иностранная пресса после бесед с украинскими военными, которым удалось описать режим тщательного «вспахивания» своих блиндажей и окопов российской авиацией.

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А теперь собственно к достижениям военных изобретателей КНДР, чьи «подсмотренные» вероятно у россиян, с их «умными бобами и точно такими же разумными артиллерийскими боеприпасами» идеями, как уже писалось выше, доставили много проблем ВСУ.

Так в ТГ-канале «Военный осведомитель» появились фотографии тех самых УМПК Пхеньяна. Они «случайно» попали в кадр местного канала, когда верховный правитель Ким Чен Ын приехал на торжества в Академию Национальной Обороны в честь ее 60-летия.

И внимательно рассматривая макеты двух вариаций управляемых авиабомб, можно прийти к выводу, что это не просто авиаснаряды с крыльями, а боеприпасы, наводящиеся по сигналам спутниковой навигации, как американская JDAM. А во втором случае используется телевизионное управление при помощи оптической головки отслеживания цели или наведения при помощи лазерной СН.