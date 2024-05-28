Точное падение такого боеприпаса даже на капитальные фортификационные сооружения превращает последние в обычный "мостик" до следующих линий украинской обороны.

Солдаты и офицеры ВСУ вынуждены опасаться планирующих боеприпасов российской армии из-за их серьёзного урона. О непростом полевом быте украинских подразделений, вынужденных искать решения против бомб-планеров ВС РФ, во время беседы с иностранными журналистами рассказал Владимир Зеленский.

Украинский президент перед испанской прессой обозначил масштабы трудностей, назвав число КАБов в 3000 единиц. Именно столько за месяц сбрасывается на головы украинским военнослужащим авиационных боеприпасов с функциями планирования и управления полётом.

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По словам Зеленского, сбить такое огромное количество воздушных целей невозможно из-за отсутствия необходимого количества зенитных ракет. Причем украинский лидер риторически вопрошал, обозначив, что «решение проблемы планирующих бомб он не видит».





Планирующие снаряды представляют собой классические авиационные бомбы, оснащённые крыльевыми элементами и управляющим оборудованием с функцией навигации на местности. Именно использование таких средств позволило российской авиации активно включиться в наступательные действия, нанося разящие удары по точкам обороны украинской армии, избегая ответного огня подразделения ПВО. Это получается сделать из-за сброса бомб-планеров вдали от украинских расчётов ЗРК

Дешевизна и простота подобного рода боеприпасов для российских ВКС делают их применение массовым и «сметающим», - рассказал военный эксперт ресурса Interia – Марчин Яблоньский.